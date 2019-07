Affaire Petro-Tim : Ce que cacherait l’enquête judiciaire ouverte selon Thierno Alassane Sall

Thierno Alassane Sall tient à cœur à ce que la lumière soit faite sur le scandale révélé par la Bbc. Affaire qui a fait l’effet boomerang au Sénégal et dans le monde qui a fini par pousser les autorités étatiques à ouvrir une enquête pour, disent-elles, recueillir des témoignages. Plusieurs semaines après l’appel à témoins par le procureur de la République, le ballet de personnalités continue devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic), ce fut récemment le tour de l’ancien ministre de l’énergie.



Thierno Alassane Sall (Tas) a été entendu. Mais il a précisé que c’est suite à une convocation qu’il était allé déférer à cela. Dans une déclaration faite suite à sa convocation à la Dic, ce 17 juillet 2019, il s’est expliqué.







‘’Je refuse de m’associer à une démarche qui ressemble plus à un enterrement de première classe du dossier. C’est pour cela, ayant, en Républicain, déféré à la convocation des enquêteurs, j’ai signifié à la Dic mon objection à la procédure et mon refus de m’y associer. Si une procédure crédible, transparente et orientée vers la recherche de la vérité devait être engagée, j’y participerai avec bonheur et totale disponibilité. Par exemple, je serais prêt à témoigner devant une commission d'enquête parlementaire avec auditions publiques et diffusées par la presse’’.







Dans ses notes, il a interpellé toutes les franges de la société, comme pour leur faire comprendre le danger qui guette la République du Sénégal. ‘’Je voudrais en appeler aux magistrats et avocats de ce Pays, aux enseignants de droit dans les facultés, à toutes les femmes et à tous les hommes, journalistes, fonctionnaires, opérateurs économiques qui croient que l’effondrement de la Justice serait le début de la fin de notre République. Vous ne pouvez être moins intéressés à cette affaire que la Bbc et faire moins que des journalistes Britanniques ou moins que les professionnels Soudanais, les magistrats, avocats et médecins Algériens !’’. Cette affaire, indique-t-il, n’est pas un bras de fer entre une poignée d’opposants aigris et un pouvoir légitimement reconduit après des élections. Son issue déterminera si notre pays, le Sénégal, continuera à fournir des ressources stratégiques contre des sucettes, elle dira si oui ou non, nous sommes encore une colonie ou si nous sommes un Pays souverain pouvant disposer de ses richesses au bénéfice de ses populations’’.







Il rappelle d’ailleurs sa réclamation ‘’depuis deux bonnes années au moins, à côté d’autres sénégalais, de l’ouverture d’une enquête judiciaire à l’effet de faire la lumière sur les scandales liés aux contrats pétroliers, en particulier ceux signés avec Petro-Tim en janvier 2012 et Total en mai 2017’’. D’où une raison pour lui de se ‘’réjouir que la Justice semble enfin sortir de son expectative, si tardivement soit-il’’. Cependant, signale-t-il, la procédure en cours, imposée au gouvernement par les circonstances créées par le reportage de la Bbc, ne vise pas à faire la lumière sur l’affaire, rétablir le Peuple souverain dans ses droits et punir les coupables mais bien au contraire à conclure qui n’y a rien à redire sur les contrats qui seraient réguliers. Cette procédure suscite l’étonnement jusque dans les rangs de praticiens du droit, comme l’atteste la prise de position du magistrat Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté de l’Ofnac’’.







Il s’interroge même : ‘’ Quels autres documents pourraient trouver un intérêt auprès des enquêteurs pour avoir délibérément ignoré des rapports de l’Ofnac, pour avoir délibérément ignoré des rapports de l’Ofnac ? Ce dossier est lourd d’innombrables pièces consistant au rapport de l’Inspection Générale d’Etat (Ige), à la confirmation des conclusions dudit rapport quant à la démarche purement spéculative de Timis qui a effectivement abouti à un enrichissement sans cause, à un faisceau massif de faits qui pointe vers un groupuscule d’individus’’.







Pour l’essentiel, à l’exception du courtier de ce groupuscule, la démarche est curieusement orientée vers les personnes qui se battent depuis des années pour faire jaillir la lumière en vue de les discréditer et les mettre en mal avec les citoyens. En ce qui me concerne, pour avoir refusé d’approuver la transaction entre Timis et BP d’une part et de signer les contrats avec Total d’autre part, puis en avoir immédiatement tiré les conséquences en démissionnant du poste de ministre de l’énergie, j’ai, à suffisance, prouvé que je sais prendre mes responsabilités. En outre, pour avoir été ministre en des instants critiques, je suis sans doute une des personnes les mieux informées sur ce dossier’’.







À quelques jours de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, il trouve que ‘’la passion et la capacité d’analyses dont font montre nos intellectuels pour décrypter les matchs de la Can devraient trouver là un sujet grave et à la hauteur de la mission de notre génération. Demain, s’il devait être trop tard, personne ne pourra dire : «Je ne le savais pas». Une profusion inouïe de documents, témoignages, explications est en effet à disposition sur Internet.