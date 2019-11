Affaire Petro-Tim : Après son audition, Aliou Sall dit n’avoir « rien à dire » au sujet du scandale relancé BBC

Sans qu'il soit inculpé ou accompagné d’avocats, Aliou Sall a été entendu « en qualité de témoin » par le Doyen des juges, ce lundi, sur l’affaire Petro-Tim. L'ancien directeur de la Caisse de dépôts et consignations (CDC) a répété « n’avoir rien à dire » au sujet du scandale relancé par la chaîne Britannique BBC.







Le frère cadet du président de la République a esquivé, à sa sortie d'audition, les questions des journalistes au sujet de l'information judiciaire ouverte par le magistrat instructeur.







« Il s'agit d'un dossier en instruction et je ne peux pas en dire plus. Je n’ai rien à dire », a-t-il lancé en guise de réponse à sa sortie d’audition devant le Doyen des juges. L’on apprend que le Maire de Guédiawaye a été entendu sur les conditions d’attribution des blocs pétroliers et gaziers de Saint-Louis et Cayar à l’homme d’affaires Frank Timis, en 2012...