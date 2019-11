Affaire Petro-Tim : Après leur audition, l’ancien DG de Petrosen et le représentant actuel de Tullow Oil évitent les journalistes.

Le dossier judiciaire de l’affaire Petro-Tim connaît un avancement certain. Les auditions devant le Doyen des juges ayant en effet repris ce lundi avec Ibrahima Mbodji. Il a été entendu au sujet de l'information judiciaire relative au scandale relancée par la chaîne Britannique BBC.



L’ancien directeur général de Petrosen, qui était très attendu par la presse, a zappé les journalistes après son face-à-face avec le magistrat instructeur. Dans un dossier qui met la politique sénégalaise dans l’embarras, ces derniers mois, le juge d’instruction a procédé à une information.



L'organisation des opérations pétrolières a été au centre de l'audition aujourd'hui d'un technicien et lui-même ancien patron de Petrosen, Mr Djibril Kanouté, cité comme témoin au sujet de l'information judiciaire relative au scandale de Petro-Tim. Comme Ibrahima Mbodji, l’actuel représentant de Tullow Oil a esquivé les questions des médias après son audition, se contentant juste de remettre un document. Son témoignage, dans l’après-midi, a rendu possible la compréhension du vocabulaire des opérations pétrolières...