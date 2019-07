Affaire Pétro-Tim : « Il y a des Sénégalais qui ont eu à briguer la magistrature suprême en vain, et qui veulent maintenant déstabiliser ce pays. Nous disons NON! » (HD Souleymane Ndoye, Apr)

C'est un Souleymane Ndoye, très en colère contre "les ennemis du Sénégal" qui a fait face à la presse, ce jeudi 4 juillet 2019 au CNFA. En présence de milliers de militants acquis à sa cause, l'honorable député, président du Conseil départemental, n'a pas raté ces " Sénégalais qui ont eu à se positionner à la magistrature et qui ont perdu, qui veulent déstabiliser ce pays. Nous disons NON". Il invite l'opinion à rester vigilante. "Nous savons qu'il n'y a que les ressources naturelles qui peuvent déstabiliser ce pays, le cas du Mali est là. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye. Est-ce que nous devons rester les bras croisés pour que ce phénomène arrive au Sénégal? C'est aux Sénégalais d'ouvrir les yeux, c'est aux Sénégalais de rester debout face à toutes ces menaces en mettant de côté nos intérêts partisans...." a t-il conclu...