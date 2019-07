Affaire Pétro-Tim : « En la matière, le PIT qui sait la justice saisie, attend de celle-ci que la lumière la plus totale soit faite sur les importantes affaires agitées » (M. Samba Sy, SG/PIT)

Les cadres du P.I.T du Sénégal (Parti de l’Indépendance et du Travail) se sont réunis aujourd’hui à l’amphithéâtre du Centre national de formation et de l’action de Rufisque (CNFA) pour débattre sur la situation nationale, mais aussi voir comment renforcer le P.I.T au vu des exigences du moment.

Pour ce qui est de la situation nationale, c’est la question et la gestion des ressources naturelles qui ont été au cœur du débat. En tant que parti reconnu et connu de tous, ils ont jugé nécessaire de donner leur avis sur cette question qui depuis un certain temps alimente les débats. Selon le SG du parti, M. Samba Sy, " en la matière, le PIT qui sait la justice saisie, attend de celle-ci que la lumière la plus totale soit faite sur les importantes affaires agitées." Cependant, s'empresse t-il de dire : " ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. La responsabilité est collective. Donc l’intérêt du pays doit primer sur tout. "Il demande ainsi à la justice de tout faire pour que lumière soit faite sur le pétrole et le gaz. Ils ont aussi décidé d’assumer leurs responsabilités dans le parti par le renfoncement de l’organisation au niveau de l’éducation et de la formation, sur des questions d’aménagement du territoire. Les cadres ont ainsi pour mission de retourner à la base et de porter la bonne information aux militants...