Affaire Père-Tim : Serigne Habib Mbacké (Darou mousty) defend Aliou Sall et rappelle que le premier décret en sa faveur est signé par Wade.

Le responsable de l’Alliance pour la République (Apr), Serigne Habib Mbacké, s’est déplacé ce lundi au tribunal de Dakar pour manifester son soutien à Aliou Sall, cité dans l’affaire Petro-Tim. Selon le petit-fils de Borom Darou, « Aliou Sall n’est pas Maire de Guédiawaye parce qu'il est le frère du président Macky Sall ».



« Il avait occupé les fonctions de directeur de la Caisse de dépôt et de consignation grâce à ses compétences. C’est un citoyen sénégalais en qui le chef de l'État a fait confiance. Il a démissionné de son poste pour montrer qu’il n’a rien à voir dans l’attribution de blocs pétroliers et gaziers », indique le jeune marabout, qui parle « d’acte salutaire ».



Le marabout de Darou Mousty n’a pas hésité à vanter l’engagement du maire de Guédiawaye. «Aliou Sall a les compétences requises », aux yeux du marabout, qui rappelle que le premier décret nommant Aliou Sall, a été signé par l’ex-président de la République Me Abdoulaye Wade.



« C’est un frère du Président mais aussi un citoyen sénégalais. Ceux qui s’attaquent à lui, comme Abdoul Mbaye et autres, ne sont pas plus méritants. Aliou a fait ses preuves à Guédiawaye, je trouve normal que le chef de l'État lui fasse confiance », a-t-il assuré. Serigne Habib Mbacké n'a pas manqué de rappeler que « tous ceux qui affirment détenir des preuves ne l’ont pas encore sorti ».