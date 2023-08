Affaire Ousmane Sonko/ Le ministre de la justice répond aux avocats sur la saisine des NU : "Le Sénégal a une justice indépendante et crédible… "

Après que l’un des avocats de Ousmane Sonko, Me Larifou en l’occurrence qui avait annoncé une saisine des nations unies, de la commission européenne et du parlement Européen sur le cas de son client sous mandat de dépôt, le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall donne sa version à l’occasion de l’assemblée générale de l’UMS.







En effet, le membre du pool des avocats avait renseigné qu’il va présenter le bilan sanitaire de son client auprès du haut-commissaire des Nations Unies. Une démarche que le ministre de la justice juge légitime même si, par ailleurs, il fait remarquer que la délégation sénégalaise a présenté devant ces institutions internationales, la situation sur l’état des droits humains, de la torture et de la discrimination raciale, la traite des enfants. Des explications selon le ministre de la justice qui seraient bien accueilli par le comité des nations unies.