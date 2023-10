Affaire Ousmane Sonko : La lettre de Me Ciré Clédor Ly à la communauté internationale

La situation au Sénégal est devenue méconnaissable en raison de l’utilisation de méthodes déloyales et de pratiques inquiétantes qui préfigurent un futur État dictatorial, policier et sanguinaire.







À la suite de l’arrestation arbitraire du leader du principal parti d’opposition, Pastef, des comportements et des actions de l’État, jamais vus autrement dans la gouvernance, ont émergé dans le but d’évincer un opposant politique, au détriment de la démocratie et de l’État de droit, qui étaient autrefois considérés comme l’option irréversible du système politique du peuple sénégalais.







Premièrement, l’État du Sénégal refuse de garantir les libertés individuelles et publiques ainsi que les droits démocratiques au peuple sénégalais, rejetant systématiquement les rassemblements pacifiques, les marches pacifiques et réprimant toute personne qui exerce son droit de critiquer la gouvernance politique ou économique, et toute personne qui exprime ses pensées ou ses opinions non catégorisées comme serviles, partisanes ou conformes aux vues du parti politique au pouvoir.







Le port d’un bracelet à l’effigie de Pastef porterait chance et renforcerait la foi et la détermination, selon les prisonniers politiques qui l’ont porté fièrement et que j’ai rencontrés dans les sous-sols des tribunaux en attendant leur tour d’être placés sous mandat de détention, souvent sans remettre en question la nature du crime présumé. Sachant qu’ils n’ont commis aucune infraction passible de poursuites.







En outre, l’État discrédite ses propres institutions en jetant la suspicion sur les juges dans ses communiqués et en refusant ouvertement d’exécuter des décisions de justice défavorables, comme le reconnaissent la communauté nationale et internationale.







L’Etat du Sénégal reste sourd et impitoyable, déterminé à dénaturer le suffrage universel et la volonté du peuple, en emprisonnant la figure la plus populaire, dont les sondages politiques prédisent qu’elle remportera les prochaines élections présidentielles.







L’inadéquation de la mesure de détention, conjuguée à l’état de santé alarmant de la personne, même s’il s’est amélioré grâce aux interventions intensives des médecins, atteste de cette cruauté.







Les arrestations et les persécutions des responsables du Pastef se poursuivent avec l’intention persistante d’entraver la candidature de M. Ousmane SONKO et de tous ceux qui pourraient faire avancer son projet politique panafricaniste et son programme national.







L’arrestation de M. Amadou Ba, éminent juriste du parti Pastef, le samedi 28 octobre, en pleine nuit sans notification des motifs de son arrestation avait un double objectif :







Pour l’empêcher de se rendre à Abuja pour soumettre l’affaire opposant Ousmane Sonko et Pastef contre l’Etat du Sénégal à la Cour de justice de la CEDEAO, dont l’audience était prévue le 31 octobre à 10 heures. De plus, un employé de mon bureau qui a pris le relais a été empêché de monter à bord de l’avion à destination d’Abuja, et les documents qui se trouvaient déjà dans l’avion ont été retirés. Heureusement et à leur grand désarroi, les services de renseignement de l’Etat ont été déjoués, et l’affaire a été reçue et enregistrée auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, qui en a accusé réception, ce qui garantit la poursuite de la procédure.







Le deuxième objectif de l’arrestation de M. Amadou Ba est d’entraver la candidature du prisonnier politique BASSIROU Diomaye Faye, dont il est le représentant électoral. Diomaye est le commandant en second d’Ousmane Sonko au sein du parti Pastef. M. Amadou Ba est en « retour de parquet », une pratique de détention arbitraire qui n’est justifiée par aucune disposition légale, qui peut aboutir à un mandat de détention et à une peine d’emprisonnement jusqu’après les élections de 2024 au plus tôt. Cela constituerait la politique de persécution politique et judiciaire de l’État du Sénégal.







L’Etat du Sénégal a franchi le Rubicon en produisant une vidéo trafiquée dans l’affaire de la CEDEAO, montée à partir des émissions d'« ANITA », qui est son monstre de manipulation médiatique. L’État a été désemparé lorsqu’il a appris que la défense avait restauré et soumis les vidéos originales à la Cour, qui faisaient partie des documents que M. Amadou Ba était censé apporter à Abuja. C’est précisément pour cette raison que l’Etat du Sénégal joue la carte du dilatoire en demandant le report de l’audience de demain, afin d’arriver à une date qui empêcherait M. Ousmane Sonko et le parti Pastef de participer aux prochaines élections, ce qui est triste et dégradant pour un Etat.







L’Etat du Sénégal, toujours prompt à poursuivre en justice M. Ousmane Sonko, craint d’être traîné devant la justice elle-même.







Que se passera-t-il lorsque les responsables de la détérioration de l’État de droit et du système démocratique seront placés en détention, placés sous mandat d’arrêt et traduits en justice pour répondre de leurs crimes ?