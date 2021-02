Affaire Ousmane Sonko / Commission Ad hoc : Le pôle de l'opposition représenté par Moustapha Guirassy et Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly.

C'est finalement les deux députés de l'opposition que sont Moustapha Mamba Guirassy et Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, membres du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, qui vont représenter le pôle de l'opposition dans la commission Ad hoc choisie provisoirement ce matin.



Le groupe parlementaire Liberté et Démocratie avait manifesté ce matin au cours de la réunion de la commission des lois, son souhait de se concerter d'abord pour faire le choix qui conviendra à tous les membres du groupe parlementaire représenté par Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly.



Pour rappel, les débats ont été houleux ce matin entre les différents représentants de groupes parlementaires sur la question de la pertinence des éléments mis à la disposition de l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko accusé de viol et menaces de mort par Adji Sarr.