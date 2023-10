Affaire Ousmane Sonko/Cedeao: la régularité de la constitution des avocats Me Juan Branco et Me Said Larifou au centre des débats.

Saisie en extrême urgence sur la radiation de l’opposant Ousmane Sonko des listes électorales, la Cour de justice de la CEDEAO a mis, ce 31 octobre, l’affaire en délibéré au 6 novembre le temps de rassembler les pièces justificatives sur la régularité de la constitution des avocats franco-espagnole, Me Juan Branco et Me Said Larifou pour défendre l’opposant, Ousmane Sonko dans ce dossier. L’autre motif évoqué par le président de la juridiction communautaire, le juge Jérome Traoré, c’est la traduction des dossiers en langue anglaise et espagnole pour permettre aux autres membres de la Cour de prendre connaissance de l’affaire.



Il ressort des débats d’audience tenus, ce 31 octobre devant la Cour de la CEDEAO à Abuja la contestation de la régularité sur la constitution en faveur de l’opposant Ousmane Sonko des avocats Me Said Larifou et Me Juan Branco. Les avocats de l’Etat ont tout simplement demandé le renvoi de l’affaire pour exiger les pièces justificatives.







« Je tenais juste à apporter à la connaissance de l’honorable Cour que les parrainages au Sénégal se déroulent jusqu’au 11 décembre, si je ne m’abuse. Président, nous estimons que cette affaire jusqu’à hier était en état pour nous d’être plaidé. Nous avons demandé le renvoi, cela, je l’ai omis, parce que dans notre entendement, il nous était possible dans la nuit du dimanche au lundi d’être présents ici mais nous avons demandé le renvoi à une date utile pour que nos adversaires puissent également être présents ici. Il y a derrière chaque avocat une envie féroce de gagner un dossier, mais je pense qu’il arrive un moment, une heure grave où il y a une confusion de rôle qui fait qu’on ne se sent plus porter par l'intention de gagner un procès mais, l’intention d'arriver à une décision, une bonne décision acceptée et acceptable, il y a eu des morts au Sénégal ce n’est pas rien M. le président. », a expliqué le conseil de l’Etat du Sénégal.



« Je rappellerai non pas à l’auguste Cour, mais à nos confrères qu’à partir du moment où l’avocat lui même dit, la veille de l’audience qu’il a envoyé des preuves qui contredisent les nôtres, nous réitérons encore plus humblement et plus respectueusement, la demande de renvoi à une date utile qui nous permette nous également non pas de contredire de nouveau leurs preuves mais de démontrer simplement la sincèrité de toutes les pièces que nous avons déposer dans le dossier à la Cour», a ajouté la robe noire.



De son côté Me Ciré Clédor Ly qui a pris part à l’audience avec ses collègues Me Said Larifou et Me Juan Branco a fondé son argumentaire sur le temps imparti qui pourrait jouer en défaveur de son client, Ousmane Sonko.



« Sur la demande de renvoi, nous avons seulement 20 jours pour le parrainage et pour déposer notre dossier d’admissibilité en faisant 10 régions de 240 000km2. Donc le renvoi ferait que nous serions définitivement exclu de la présidentielle et notre requête n’aurait pas de fondement sur l’urgence et le reféré. La deuxième chose est que l’Etat du Sénégal argue du dépôt de pièce et avoue avoir pris connaissance de ces pièces et déclare que ces pièces apportent la contre-preuve des preuves qu’ils avaient déposé. Par voies de conséquences au vue des articles 80 et 81 du règlement de la Cour l’affaire doit être retenue en urgence. », a soutenu Me Clédor Ly. L’avocat a également défendu ses collègues comme étant légalement constitués pour défendre le sieur Ousmane Sonko dans ce dossier.



« Sur l’autre point, j’ai déjà déposé des conclusions écrites et je ne retarderai pas la Cour sur ce point sauf à invoquer l’article 28 paragraphe 3 du règlement de la Cour. Cet article précise que l’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe de la Cour un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre ou d’un autre Etat partie au traité et les pièces ont été envoyées et l’Etat du Sénégal a pris connaissance des lettres de constitution, des pièces annexes dans lesquelles les deux (2) confrères ont été habilités par l’Etat du Sénégal à plaider dans cette affaire qui oppose Ousmane Sonko à l’Etat du Sénégal. D’abord devant une juridiction nationale ordinaire et devant la Cour suprême et vous avez les éléments qui sont versés au débat. Donc une personne qui a été habilitée à exercer dans un pays étant membre de la communauté même si l’avocat est un étranger sa constitution devant la Cour de justice de Cedeao est recevable dès lors qu’il défend une personne alléguant de violations de ses droits de l’homme faisant partie de l’Etat membre de la communauté. Je pense que par la compréhension des textes que les confrères devraient être admis à plaider devant votre auguste Cour tout en regrettant l’incident passé et en s'excusant auprès de la Cour pour ce qui est malheureusement arrivé. », a expliqué Me Ly.



Ousmane Sonko a introduit 3 requêtes distinctes auprès de la haute Cour de justice de la Cedeao. L’opposant espère obtenir la condamnation de son pays sur 11 violations des droits de l’homme dont la séquestration et le droit à un procès équitable. Cependant, 3 points précis sont au centre de la requête en extrême urgence déposée auprès de la juridiction communautaire. Il s’agit de la dissolution de son parti, sa radiation des listes électorales et son arrestation. L’objectif selon les conseils de l’opposant c’est d’espérer que la Cour ordonne un sursis pour permettre à Ousmane Sonko de participer à la collecte du parrainage, première étape dans la course à la présidentielle de février 2024.