Affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr : Le SEN de l’APR calme la tension, appelle à la sérénité de la population et la responsabilité de l’Etat

Le secrétariat exécutif de l’alliance pour la République (APR) dans un communiqué qui nous est parvenu a donné son avis sur la tension latente qui règne dans le pays avec l’ouverture devant les chambres criminelles du procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. L’affaire sweet beauty. Le procès s'ouvre mardi prochain. Le SEN de l’Apr « appelle tous les citoyens, épris de paix, de sécurité et de justice, à garder la sérénité et laisser la justice suivre son cours comme il est de tradition dans notre pays » lit-on dans le texte.



A en croire au texte, il est clair que pour cette affaire opposant deux citoyens sénégalais, tous nos concitoyens comme l’opinion internationale attendent d’être édifiés par la vérité judiciaire dans ce feuilleton marqué par moult rumeurs, manipulations, dérobades, accusations, procès d’intentions ou affabulations visant uniquement à jeter le discrédit sur notre justice.



De ce fait, analysant l’ampleur de la tension vive qui souffle dans le pays, le SEN de l’Apr invite l’État à prendre toutes les dispositions requises pour garantir la sécurité des biens et des personnes sur l’étendue du territoire national, l’ordre et la tranquillité au bénéfice de tous, dans la continuité de sa doctrine et de sa mission régalienne de faire respecter et prévaloir les principes et valeurs de l’État de droit, de la démocratie et de la République.



Cependant, ne voulant pas croiser les bras et laissant le champs politique à l’opposition, le SEN engage toutes les forces militantes de Benno Bokk Yaakaar et de la majorité présidentielle à se concentrer sur l’essentiel : la consolidation de notre système démocratique et des institutions de la République, le soutien à l’Appel au dialogue lancé par le président de la République, la valorisation de ses exceptionnelles réalisations, la satisfaction des préoccupations et questions prioritaires de nos vaillantes populations.