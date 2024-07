Affaire Niamone : Les six présumés pilleurs placés sous mandat de dépôt

Poursuivis pour exploitation illégale dans un domaine forestier, faux et usage de faux en écritures de documents administratifs, les 6 présumés pilleurs de la forêt classée de Niamone, dans le département de Bignona ont été placés sous mandat de dépôt et envoyés en flagrant délit. Ces six personnes ont face hier au procureur de la République.







À l'issue de leurs auditions, elles ont été toutes envoyées à la citadelle du silence où elles méditent tranquillement sur leur sort. «Toutes les six personnes qui sont inculpées dans ce dossier, seront jugées en flagrant délit. Elles vont s'expliquer devant la Justice», renseignent des sources qui se sont ouvertes à l’Observateur.







Pour rappel, leur forêt classée découpée illégalement et clandestinement, et vendues à des personnes, les populations de Niamone avaient organisé, le 20 juin dernier, une grande marche pour dénoncer cet état de fait qu'elles ont jugé grave et inacceptable.