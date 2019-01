Affaire Ndiaga Diouf : l’avocat de Barthélémy Dias justifie le renvoi au 10 avril

Contrairement à Me Pape Niang commis par la famille de Ndiaga Diouf, Me El Mamadou Ndiaye, avocat de Barthélémy Dias, est d’avis que le renvoi s’explique par l’accord de toutes les parties et du parquet, qui ne veulent pas que les élections déteignent sur le bon déroulement de la suite du procès.



« L’affaire est en état parce que les parties ont déjà reçu leurs citations, mais lorsqu’un dossier est en état, rien n’empêche le tribunal de le renvoyer afin de permettre aux parties de mieux préparer leurs défenses. L’essentiel des avocats constitués en première instance n’ont pas comparu. Raison de plus pour que l’affaire soit renvoyée pour être plaidée le 10 avril », ajoute-t-il.



« Nous avions fait appel à la suite du premier jugement parce que nous estimons que Barthélémy Dias, dans cette affaire, mérite d’être renvoyé des fins de la poursuite et il a été partiellement condamné par rapport aux chefs d’accusation. Aujourd’hui, l’enjeu est de le blanchir totalement et nous sommes venus en appel pour pouvoir démontrer aux gens que Barthélémy n’est en rien impliqué par rapport à cette affaire-là », termine-t-il.