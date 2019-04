Affaire Ndiaga Diouf : Barthélémy Dias devant le juge de la Cour d’appel ce mercredi

Le maire de Sicap/Mermoz/Sacré- Cœur fera face aux juges de la Cour d’appel de Dakar ce mercredi 10 avril pour son procès en appel dans l’affaire Ndiaga Diouf. Dossier du nom de ce jeune nervi tué lors d’une attaque de la mairie de Sicap-Mermoz.



Un point de presse est prévu à l’issue du procès, a appris Dakaractu. Il faut aussi rappeler que selon Me El Mamadou Ndiaye, avocat de Barthélémy Dias, le dossier a été remis sur la table du juge d’appel afin que le mis en cause soit renvoyé des fins de la poursuite. Ce, après avoir été partiellement condamné par rapport aux chefs d’accusation. ‘’Aujourd’hui, l’enjeu est de le blanchir totalement et nous sommes venus en appel pour pouvoir démontrer aux gens que Barthélémy n’est en rien impliqué par rapport à cette affaire-là’’, avait dit son conseil le 16 janvier dernier.