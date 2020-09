Affaire Me Moussa Diop / Macky 2012 étale encore sa division : Les uns le félicitent, les autres confirment son exclusion du directoire exécutif

La situation reste encore très confuse au sein de la coalition Macky2012. En effet deux camps s’opposent et exposent au grand jour leurs divergences. La derniere en date est celle qu’on pourrait communément appelée, ‘’Affaire Me Moussa DIOP’’.

En effet, à la suite de son limogeage de son poste de DG de Dakar Dem Dikk, ceux qui le considèrent toujours comme Coordonnateur National de la Coalition Macky 2012, ont publié un communiqué le vendredi 04 Septembre 2020, pour féliciter « Maître Moussa DIOP, Coordonnateur National de la Coalition Macky 2012, qui vient d’achever une importante mission auprès de la nation sénégalaise, mission qui lui a été confiée par le Président de la République Macky SALL, et lui rend un hommage mérité. Cet hommage, mérité se justifie par les nombreuses performances enregistrées par la société Dakar Dem Dikk(DDD) sous son magistère. Me Moussa DIOP a su donner corps à la vision révolutionnaire du Président de la République en matière de transport et a pu faire occuper la société DDD une place leader dans le secteur, grâce à son courage, sa détermination, son génie créatif et son sens profond et élevé des responsabilités. De par son patriotisme, il a fait participer remarquablement DDD au programme de résilience économique et sociale initié par le Président pour lutter contre la pandémie à la covid-19 » lit-on dans le communiqué signé par la Conférence des leaders de la Coalition Macky 2012 qui se serait réunie à leur siège, sans adresse précise, le jeudi 03 Septembre.

Le lendemain, vendredi 04 Septembre, la Coordination Nationale de Macky2012, se réunissait, à son siège sis à la Médina. Et à l’issue de la rencontre, « les leaders de Macky2012, qui avaient souverainement pris la décision de suspendre l’ex coordinateur pour une durée de six mois, ont confirmé, à l'expiration du délai, que Me Moussa Diop n’est plus membre du directoire exécutif de ladite coalition. », lit-on dans un communiqué qui nous est parvenu. La conférence des leaders, précise cependant, que « l’ex coordinateur de Macky2012 est toujours membre de la coalition, toutefois, ces décisions n’engagent pas la coalition Macky2012. » Pour rappel, la coalition MACKY2012 est la coalition qui avait porté la candidature de chef de l’Etat Macky SALL au premier tour de l’élection présidentielle de 2012. Mais depuis un certain temps, les partis membres de cette coalition ne parlent plus le même le langage et se regardent en chiens de faïence.