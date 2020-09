Affaire Me Moussa Diop : « Il savait depuis longtemps qu’il allait quitter » (Mohamed M. Diagne, Coordonnateur Macky2012)

Les raisons qui sont à l'origine du limogeage du désormais ex directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, sont aussi nombreuses que diverses.



Mais deux raisons sont souvent évoquées. La question du troisième mandat qu’il aurait évoquée sur un plateau de télévision et une malversation financière évoquée par les syndicats de DDD.



Mais, selon le coordonnateur de Macky 2020, M. Mohamed Moustapha Diagne, « l’ex Directeur de DDD savait avant sa fameuse sortie à la télé, qu’il allait être limogé. Il a juste évoqué la question pour ensuite se victimiser aux yeux de l'opinion... »