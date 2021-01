Affaire Mbour 4 extension : Talla Sylla met en place un comité de suivi pour matérialiser la promesse du Président Macky Sall.

Le conseiller du Président Macky Sall et maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, a fait face à la presse pour rassurer l'opinion sur la situation des populations de Mbour 4 extension, victimes récemment de démolition.



En effet, au lendemain des opérations de démolition dirigées par le Préfet Moussa Diagne et la DESCOS, l'édile de la ville de Thiès avait obtenu l'arrêt des opérations. Il a même reçu avec Demba Diouf, le directeur adjoint, dix membres dudit collectif au Palais sur ordre du Président de la République.



"C'est sur instruction que nous avons reçu le collectif pour échanger avec eux. Ce qui a été fait car tous les problèmes qui se sont posés entre temps ont été pris en charge. Maintenant, il y a d'autres problèmes de fond qui sont liés au processus de régularisation et cela ne peut se faire que par la signature d'un décret de financement", explique le maire Talla Sylla.



Selon lui, le Président Macky Sall reste toujours dans les dispositions de respecter sa promesse d'octroyer aux populations qui lui avaient demandé en décembre 2017 ces 2.500 terrains de Mbour 4 extension.



"Il ne s'agit pas d'une déforestation. Certes le Sénégal a des engagements internationaux qu'il tient à respecter. Nous voulons juste aller dans le sens de respecter les dispositions administratives et légales pour régulariser les populations qui en ont le plus besoin", a-t-il souligné.



Cependant, un comité de suivi avec les agents de l'administration a été mis en place pour rendre beaucoup plus fiable les recensements pour la régularisation de ces occupants de Mbour4 extension.