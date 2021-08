Affaire Locafrique : « Je n’ai pas fait jusqu’ici l’objet d’une quelconque entrave à ma liberté » (Me Mamadou Diop)

Me Mamadou Diop avait été convoqué par la brigade de recherches de Dakar à la suite d’une plainte de Locafrique pour les délits de faux et d’usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie mardi dernier. Amadou Ba et Imencio Moreno étaient aussi convoqués. Le trio devait être convoqué de nouveau hier. Et depuis des rumeurs font état de procédure judiciaire à leur encontre.

Pour Me Mamadou Diop qui a joint par téléphone Dakaractu, « c’était une simple convocation à la gendarmerie à laquelle nous avons déféré et on est rentré tout juste après. Il n’y a pas plus que ça », a tenu à éclairer Me Diop. « Je n’ai pas fait jusqu’ici l’objet de mandat de dépôt ni de garde à vue ni d'une quelconque entrave à ma liberté », a-t-il assuré.