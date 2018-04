Affaire Lamine Diack : les organisations des droits de l'Homme exhortent l'État du Sénégal à prendre ses responsabilités...

Avocats, acteurs du Forum civil, amis et famille de Mamadou Lamine Diack ont fait face à la presse ce matin du six avril pour fustiger la démarche de l'État du Sénégal concernant la tournure de la procédure judiciaire de cette affaire. Ainsi, ils exigent la reconsidération du dossier pour l'aider à faire valoir ses droits. Dans ce sens, maître Assane Dioma Ndiaye lance un appel aux autorités étatiques pour qu'elles assument leurs responsabilités en vue d'assurer une protection conseillère et diplomatique de l'ex président de l'IAAF, car c'est aussi un citoyen sénégalais...