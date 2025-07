Affaire « Kocc Barba »: Le téléphone du mise en cause exploité, une autre audition prévue ce mardi

El extrait de prison hier dans le cadre de la poursuite des investigations. Principalement, c'était pour l'exploitation technique de son téléphone portable de marque Iphone pro max et de deux autres ordinateurs trouvés chez lui lors d'une perquisition, a appris Liberation. Mais, l'audition a été finalement reportée à aujourd'hui pour 11 heures et El Hadji Babacar dioum reintegré en cellule.



Comme révélé par Libération, après avoir constaté sur pv le refus d'El Hadji Babacar Dioum de donner les accès de son ordinateur personnel dans lequel 9000 fichiers compromettants ont été découverts, les enquêteurs avaient deja procéde à une «ou verture non consentie » de l'appareil. Une procédure totalement légale en matière de flagrance et couverte par l'article 45 et suivants du Code de procedure pénale relatifs aux pouvoirs de l'officier de police judiciaire en matière de flagrance.



Intercepté par la Dsc à l'Aibd jeudi soir alors qu'il tentait de quitter pays, El Hadji Assane Demba a été présente au doyen des juges ce undi pour association de malfaiteurs, collecte illicite de données, diffusion de données à caractère personnel, atteinte à l'intimité de la vie privée, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, pornographie enfantine, pédophilie, extorsion de fonds et complicité de ces chefs. C'est finalement aujourd'hui que le présumé complice de «Kocc » sera édifié sur son sort. Libération apprend que l'enquête de la Dsc l'a mouillé et jusqu'au cou même avec des révélations explosives.