Affaire Khalifa Sall : le pool d'avocats du maire de Dakar attaque le décret de Macky et enclenche la bataille médiatique

Les avocats de Khalifa Ababacar Sall se sont réunis cet après-midi du 5 septembre dans un hôtel de la place pour s'exprimer sur la conduite à tenir suite à la révocation de leur client par décret présidentiel.



Prenant la parole en premier, Me Cirè Clédore Ly a souligné le caractère inopportun et médiocre de la décision rendue par la Cour d'Appel, aussi bien dans le fond que sur la forme. Me Cirè bathily est d'ailleurs largement revenu sur les motifs juridiques quant à la nullité de la révocation de l'édile de Dakar.



Il a mis me curseur, notamment, sur le pourvoi en cassation qui a un effet suspensif de la condamnation. Autant de raisons d'attaquer le décret de Macky Sall à travers un recours pour excès de pouvoir déposé hier vers les coups de 17h30 au niveau de la Cour Suprême. En outre, le pool d'avocats a décidé d'entamer le combat médiatique.