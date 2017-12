Affaire Khalifa Sall : Le dossier clôturé par le juge d’instruction

Une avancée de plus dans le dossier Khalifa Sall. Alors que ses avocats avaient déposé une caution de plus de 2 milliards de FCFA pour lui permettre de recouvrer la liberté, une requête jugée irrecevable, on nous informe que le juge d’instruction a clôturé le dossier. Ainsi, celui-ci devrait atterrir en audience correctionnelle. Pour rappel, c’est le Procureur de la République qui est chargé de retenir une date à cet effet. On s’achemine donc sûrement et lentement vers le procès du maire de Dakar