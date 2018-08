Affaire Khalifa Sall : La Cour d’appel confirme la relaxe des percepteurs municipaux

La Cour d'appel de Dakar a confirmé jeudi la relaxe prononcée le 30 mars dernier pour les percepteurs municipaux Mamadou Oumar Bocoum et Ibrahima Touré, qui étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics et complicité de détournement de deniers publics.

Le juge Demba Kandji a suivi le réquisitoire du procureur général qui avait requis leur relaxe. La décision a été rendue en moins de cinq minutes, dans une salle pleine, mais en l’absence de Khalifa Sall. La juridiction d'appel a aussi validé la compétence de la cour pour juger Khalifa Sall et ses co-prévenus dans l'affaire de la Caisse d'avance...