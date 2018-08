Affaire Khalifa Sall : Bamba Fall indexe une conspiration « Macky…avélique » contre un adversaire

Les partisans du maire de Dakar sont très déçus de la condamnation de leur leader. Ainsi, l’édile de la Médina a manifesté sa surprise et sa désolation après que la Cour d'Appel a rendu son verdict ce jeudi. Selon Bamba Fall, il s’agit d’une conspiration machiavélique visant à écarter Khalifa Sall de la course. Il annonce que ses camarades et lui vont sillonner les régions pour obtenir le maximum de signatures devant permettre à Khalifa Sall de se présenter.