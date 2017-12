Affaire Khalifa Sall : Abdoulaye Elimane Kane prend cause pour Khalifa Sall et tourne le dos à Tanor

Le professeur Abdoulaye Elimane Kane, membre du bureau politique du parti socialiste a pris part à la conférence de presse des amis du maire de Dakar. Ancien professeur de Khalifa Sall, le professeur Kane que l’on savait proche de Tanor Dieng, a fait une déclaration pour renouveler sa fidélité à son maire. En effet, le Professeur Kane est aussi conseiller culturel du maire de Dakar.



« Jai tenu à prendre la parole pour saluer l’action et magnifier l’initiative d’une grande portée humaine, sociale et politique que des hommes et des femmes ont lancée. Cette campagne de collecte de moyens en vue de constituer une caution est l’œuvre de citoyens dont beaucoup connaissent et apprécient les qualités intellectuelles et morales de celui qui est en ce moment dans les liens de la prévention. Je suis de ceux là qui peuvent témoigner de l’importance que cet homme accorde aux valeurs de partage, d’abnégation et de solidarité pour l’avènement d’une société meilleure » a-t-il affirmé.



Le professeur de philosophie à l’Université de Dakar qui assure avoir plusieurs fois en privé exprimé à Khalifa Sall sa solidarité et son soutien dans cette épreuve, de révéler qu’il est de ceux, qui pensent « que cet homme qui jouit de la présomption d’innocence, dont le parcours personnel et les états de service constituent une caution de responsabilité et de respectabilité pouvait obtenir une liberté provisoire ».



Cette prise de parole a-t-il conclu, est l’occasion de dire sa totale adhésion a cette initiative pour des raisons indiquées et d’autres personnelles.