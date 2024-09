Affaire Khadim Ba : le DG de Coris Bank international Sénégal, Ibrahima Mar Fall retenu quelques heures par les enquêteurs, finalement libéré

Le directeur général de Coris Bank International Sénégal, Ibrahima Mar Fall, a été convoqué et entendu hier pendant quelques heures par les enquêteurs dans l'affaire qui oppose l'homme d'affaires Khadim Ba à la douane sénégalaise. Coris Bank International Sénégal serait liée à la société Dermond Oil et Gaz via une convention. D'après les sources de DakarActu, le directeur général de Coris Bank International Sénégal reste à la disposition des enquêteurs qui pourront le reconvoquer à tout moment. Nos tentatives de joindre M. Fall depuis hier sont restées vaines.