Affaire Kémy Séba/Guy Marius : ‘’Macky Sall sera tenu responsable de tout ce qui leur arrivera’’ (Ong Urgences panafricanistes/Sénégal)

Le Sénégal est plongé dans un régime anti démocratique depuis l’arrivée du président Macky Sall a relevé l’Ong Urgences panafricanistes section Sénégal.

À travers une conférence de presse que l’organisation panafricaine a animée ce 31 décembre, les camarades de Kémi Séba ont tenu à mettre en garde le président Macky Sall sur tout ce qui arrivera à leur mentor et tout comme Guy Marius Sagna et Cie. ‘’Urgences panafricanistes tient pour principal responsable Macky Sall des nombreuses expulsions du président de notre Ong et nous le tiendrons responsable pour tout ce qui lui arrivera’’, a confié le porte-parole et chargé de communication de l’organisation, Khadim Mbacké Sall. Pour ce dernier, l’instrumentalisation de la justice et la répression répétée des manifestations de leurs camarades de la société civile sont inadmissibles. À cet effet, Urgences panafricanistes entend dans les prochains jours déposer une lettre de demande d’explication sur la table du procureur sur la raison de son silence, confie le chargé de communication de la section de l’Ong au Sénégal.