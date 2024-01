Affaire Karim Wade : Les députés du Pds viennent de déposer à l'Assemblée nationale leur résolution pour une commission d’enquête parlementaire

Comme ils l’ont annoncé au lendemain de l’annonce de l’irrecevabilité de la candidature de Karim Wade, les députés démocrates viennent de déposer une résolution sur la table du président de l’assemblée nationale. L’objectif est d’enquêter sur les conditions d’élimination des candidats à l’élection présidentielle du 25 février prochain et en particulier celle de Karim Wade, Candidat de la Coalition K24.



Pour rappel, lors de leur récente conférence de presse, le parti Wadiste a récusé le conseil constitutionnel et a même exigé sa dissolution. Karim Wade et ses camarades comptent, dans les jours à venir, peaufiner des stratégies pour faire réintégrer leur candidat dans la liste des prétendants à la magistrature suprême.