Affaire Karim Wade : ‘’L’Etat doit assumer et ne pas vouloir se cacher derrière les 2 fonctionnaires limogés, c’est injuste’’ (Toussaint Manga)

C’est une cacophonie qui a été notée dans les prises de décision et les positions du gouvernement sur l’affaire Karim Wade après l’aventure de Génève qui a coûté aux 2 représentants du Sénégal au comité des droits de l’homme des Nations Unies, leurs postes au sein du ministère de la justice, renseigne le député Toussaint Manga.

Revenant sur le limogeage de Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck respectivement, directeur des droits humains et directeur de cabinet auprès du ministère de la justice chargé de la promotion des droits humains, Toussaint Manga assimile la démarche du régime à un refus d’assumer ses engagements pour rétablir Karim Wade dans ses droits. Selon le parlementaire, l’Etat a l’obligation de respecter ses engagements non sans saluer le travail conséquent abattu par les 2 fonctionnaires qui ont été limogés. Toussaint Manga prenait part, ce mardi, au vote des membres des commissions parlementaires à l’Assemblée nationale.