Affaire Kaliphone / Adja Thiaré Diaw : l'activiste condamné à 6 mois dont un mois ferme.

L'affaire Kaliphone-Adja Thiaré a été vidée ce 14 Octobre 2022. Arrêté après avoir violenté la dame Adja Thiaré qui l’accuse de viol, et poursuivi pour coups et blessures volontaires, Kalifone Sall encourant un an de prison avec sursis, a finalement été condamné à 6 mois dont un mois ferme...