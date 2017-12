Affaire Imam Ndao : Le prévenu sera fixé sur son sort (Ministre)

L’instruction du dossier de l’imam Ndao est en cours et au terme de celle-ci, le prévenu sera fixé sur son sort. C’est la réponse servie par Ismaïla Madior Fall, le ministre de la justice qui répondait aux questions orales des députés.



Pour rappel, l'Imam Alioune Badara Ndao et Cie ont été inculpés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, acte de terrorisme, apologie du terrorisme, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes en bandes organisées et complicité.