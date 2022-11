Affaire ITV-CNRA/Reprise de son signal : la RTS contredit le CDEPS et se réserve le droit de porter plainte contre ITV.

Dans un communiqué publié le 21 Novembre le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a qualifié la coupure du signal de ITV pour empêcher la diffusion de la coupe du monde de football entre le Sénégal et les Pays-Bas « d’acte d’extrêmement grave ». Selon le CDEPS, « aucun texte présentement ne donne le droit au CNRA de couper le signal d’une télévision. » Dans la même note, signée par Mamadou Ibra Kane, l’instance estime que si elle ne se prononce pas sur le fond du conflit entre la RTS et ITV sur les droits de retransmission de la coupe du monde Qatar 2022, « le CNRA ne peut pas prendre parti pour une quelconque partie en concurrence. Non détenteur des droits-télé, le CNRA n’est pas fondé à entreprendre une quelconque action sans décision de justice. … C’est le détenteur des droits et non le CNRA qui peut engager une action judiciaire.». Ainsi donc, selon le conseil, «le conflit entre la RTS et ITV est un problème juridique qui doit être réglé par voie judiciaire et non pas instrumentalisé la Télédiffusion du Sénégal (TDS) pour couper le signal des télévisions privées. »

En réponse à cette sortie du CDEPS, le directeur général de RTS, M. Racine Talla, après avoir remis en cause la validité de ce communiqué, qui émanerait du conseil dont la RTS est bien membre, mais n’en est pas informé, a tenu à apporter quelques précisions.

En effet, Racine Talla a tenu à relever toute équivoque concernant cette affaire. « La RTS n’est pas en conflit avec ITV. Il n'y a aucun dossier pendant devant la justice entre EMEDIA et Rts. Dire qu'un dossier est recevable ne signifie pas que l'affaire sera jugée. EMEDIA avait dit avoir saisi le tribunal de Lausanne qui est le seul tribunal compétent comme stipulé dans tous les contrats FIFA. EMEDIA serait plutôt en conflit avec New World TV et non avec la Rts qui a un contrat en bonne et due forme avec preuve de paiement. La FIFA a bien signifié au CNRA qu’au Sénégal, seule la Rts est détentrice des droits exclusifs Free To Air ( en clair et en gratuit )» D’ailleurs, précise Racine Talla, « si EMEDIA se permet de reprendre le signal de RTS cela veut dire qu'il n'a pas les paramètres techniques pour reprendre le signal. » Et sur la question, M. Talla se désole du fait que le communiqué du CDEPS « ne dit rien sur le piratage du signal de Rts par EMEDIA. » Sur la légalité des actes posés par le CNRA, Racine Talla estime que Mamadou I. Kane « ignore les textes du CNRA si vous affirmez qu'il ne peut pas couper le signal d'une radio ou d'une télévision. Le recours à une décision du CNRA ne peut se faire qu’au niveau de la Cour suprême et encore !…car la Cour envoie-le dossier au CNRA pour écouter ses arguments. Le CNRA peut se réunir et retirer une licence à une radio ou TV, et c’est absolument dans les textes qui fondent l’organe de régulation », a tenu à rappeler le DG de la RTS. Faut-il le rappeler c’est le CNRA en tant que Régulateur des médias qui signe la convention de TDS (exactement comme il signe la convention avec des organes !) Ainsi, le CNRA détient le pouvoir de coercition comme c’est exactement le cas en France avec l’ARCOM, le CSC du Burkina (qui a eu fermer 12 chaînes de la tnt pour défaut de paiement !) etc... En tout état de cause, « la RTS va défendre ses droits quoi qu’il arrive et ne se laissera pas intimider par quelque connivence que ce soit. La RTS se réserve le droit de porter plainte contre ITV qui a repris son signal sans son autorisation et sans avoir été consultée. La RTS se réserve le droit de porter plainte pour reprise frauduleuse de son signal par une télé. Les captures d’écran sont là pour le prouver », a conclu Racine Talla...