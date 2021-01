Affaire Hiba Thiam : Les prévenus condamnés à 6 mois de prison ferme et une amande de 50 millions.

Le tribunal correctionnel de Dakar vient de rendre son délibéré dans l’affaire de la mort de la jeune Hiba Thiam dont les prévenus sont Dame Amar, Pape Diadia Tall, Fatoumata Jacqueline Rigal alias Choupette, Djibril Ndiogou Bassène alias Nekh, Alia Bakir, Lamine Diédhiou, Lamine Niane et Louty Ba.

Le juge a condamné Dame Amar, Dame Amar, Pape Diadia Tall, Fatoumata Jacqueline Rigal alias Choupette, Djibril Ndiogou Bassène alias Nekh, Alia Bakir a une peine de 6 mois ferme. Une peine que les prévenus ont déjà purgée.

Le policier Lamine Diédhiou qui avait conduit Diadia Talla dans les lieux a écopé de 6 mois de prison assorti d’un sursis.

Louty Ba et Amadou Lamine Niane ont été purement et simplement relaxés.

Les prévenus sont aussi condamnés à payer à la famille de Hiba Thiam, une amande de 50 millions.

Rappelons que les prévenus dans cette affaire avaient déjà obtenu une liberté provisoire depuis leur jugement.