L'avocat de la partie civile, Me Seydou Diagne, est très satisfait de la décision du juge qui a ordonné aux prévenus de payer la somme de 50 millions de francs cfa en guise de dommages et intérêts. " Nous sommes très satisfaits d’avoir obtenu 50 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts", a déclaré la robe noire.



Convaincu, que cette somme ne va pas ramener la vie d’Hiba Thiam mais, souligne-t-il, nos clients notamment ses parents sont très religieux, et c’est important parce que nous sommes en société.



" Les personnes responsables du décès ont été condamnées à une peine d’emprisonnement ferme. Justice a été rendue et nous attendons de voir la suite de la procédure", se réjouit la robe noire.