Affaire Guy Marius Sagna : Son avocat, Me Moussa Sarr raconte le film de la tentative de "liquidation" de son client : « À cette date on ne nous a notifié aucune infraction commise par Guy Marius Sagna »

Arrêté le 15 juillet, Guy Marius Sagna qui occupe présentement la chambre 36 de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, suscite un vaste mouvement de soutien pour sa libération. C'est dans cette dynamique que les membres de la société civile, les forces citoyennes et son pool d’avocats se sont tous réunis ce vendredi pour montrer leur désaccord suite à la énième arrestation de l'activiste Guy Marius. Dans sa plaidoirie du jour, Me Moussa Sarr est d’ailleurs longuement revenu sur les conditions d’arrestation de son client ainsi que le ou les motifs qu’il estime inexistant : " À cette date on ne nous a notifié aucune infraction commise par Guy Marius Sagna "