Affaire Guy Marius Sagna : « On peut l’aimer pour ses sourires mais... son acte est extrêmement grave »

Le bureau politique de la nouvelle intelligence pour le développement en Afrique (nida) a réagi sur l’affaire Guy Marius Sagna détenu depuis le mois de Décembre pour avoir voulu s’agripper aux grilles du Palais. Le bureau politique d’admettre que le Sénégal est un État de droit et demeure indiscutablement la vitrine de la démocratie en Afrique. Mais la démocratie ajoute-t-il, n’est pas la liberté de tout faire. Elle suppose le respect des lois et règlements, sinon elle bascule dans l’anarchie.« On peut aimer Guy Marius Sagna pour ses sourires, mais force est de constater que son acte est extrêmement grave : s’agripper aux grilles du palais, symbole de notre République, malmener un gendarme en faction pour forcer le passage ! Si cet acte n’est ni grave ni répréhensible, quel délit le sera ? Et s’il portait un explosif ou avait reçu une balle dans la tête ? Considérer que sanctionner un tel comportement est un acharnement ou une instrumentalisation de la justice n’est plus du droit de l’hommisme mais du tordu- l’hommisme et du yambaisme. Vous pouvez porter plainte mais sachez qu’aucune cour au monde ne délibérera en faveur de ce funeste comportement de votre protégé », renseigne leur communiqué final.S'en prenant aux droits de l’hommiste qui ont tenu une conférence de presse hier pour fustiger cette longue détention de Guy Marius Sagna, Nida de faire reconnaitre que « dans un contexte où nous faisons le deuil de citoyens innocents tués par des barbares inhumains qui ne méritent que la pendaison, on s’attendait à ce que notre société dite civile se comportât autrement que de jeter l’anathème sur notre justice ». Mais hélas ces messieurs, ajoute le BP « préfèrent toujours défendre les semeurs de troubles et les délinquants de tout acabit. Et encore, que pouvons-nous attendre de quelqu’un qui demande la légalisation du yamba ? »Enfin, et en ce qui concerne le rapport de transparency international sur la corruption, Nida de saluer le courage du président Macky Sall qui, malgré les pseudo systèmes de corruption qui se sont sédimentés depuis 1960, a mis en place l’OFNAC, réactivé la CREI et constitutionalisé l’appropriation des ressources naturelles par les populations. « Sa volonté d’une gestion transparente, sobre et vertueuse reste inébranlable, n’en déplaise aux perroquets gavés de fonds communs qui se sont dotés de plusieurs titres fonciers tout en trônant dans des villas à coût de 200 millions », conclura le BP de Nida.