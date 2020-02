Affaire Guy Marius Sagna : Le FRN va constituer un avocat pour défendre l’activiste.

La Conférence des leaders du FRN, réunie à Dakar ce 19 février 2020, a exprimé sa forte préoccupation devant la longue détention sans jugement du prisonnier politique Guy Marius Sagna.

A ce propos, le FRN a décidé de constituer un avocat pour l'assister et le défendre contre les mesures arbitraires dont il est victime.

La conférence des leaders engage toutes les composantes du FRN à ne ménager aucun effort pour obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Guy Marius Sagna et l'arrêt des poursuites engagées contre lui et ses coaccusés. Elle soutient toutes les actions déjà engagées dans ce sens.

La conférence des leaders engagera toutes les actions nécessaires pour le respect de la liberté d'expression et de manifestation au Sénégal, ainsi que des droits des opposants.



Poursuivant l'examen de son ordre du jour, la Conférence des leaders a d'abord tenu à renouveler ses.vives félicitations aux plénipotentiaires de l'opposition à la commission politique du Dialogue pour le sérieux, l'expertise et l'ouverture avec lesquels ils s'acquittent de leurs missions.



Le FRN souhaite la plus grande diligence dans la mise en œuvre des consensus retenus sur le point relatif à l'audit du fichier et du processus électoral. Tout retard aurait des conséquences négatives sur l'organisation des élections locales que nous souhaitons la plus rapprochée possible.



Le FRN encourage tous les commissaires à poursuivre sans relâche la recherche de consensus forts et novateurs afin de consolider davantage notre démocratie.



Fait à Dakar le 19 janvier 2020