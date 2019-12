Affaire Guy Marius Sagna : Dr Babacar Diop et Cie auditionnés « dans d’excellentes conditions », selon leur avocat tenu au « secret de l'instruction »

Le professeur Babacar Diop et trois de ses co-inculpés ont été déjà entendus ce mercredi « dans d’excellentes conditions », selon leur avocat, par le doyen des juges. Ils ont fait face au magistrat instructeur entre 12h et 15h30 pour « des interrogatoires qui ont duré un peu plus de trois tours d’horloge », si l’on en croit Me Moussa Sarr.



« Les auditions se sont passées dans d’excellentes conditions et les mis en cause ont répondu à toutes les questions. Elles ont démarré à midi. Le Pr Babacar Diop a été entendu en premier. Puis, Malick Diao Biaye, Ousmane Sarr et Souleymane Djim, qui est en liberté provisoire, sont passés à leur tour », a dit Me Sarr, appartenant au pool d’avocats de Guy Marius Sagna et Cie.



Le conseil a rappelé qu’il était tenu au « secret de l'instruction » en tant qu’acteur de la justice. Il est d’avis qu’une violation manifeste du secret de l'instruction pourrait « porter préjudice au travail des avocats de la Défense. »