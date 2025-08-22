Affaire François Mancabou : un troisième policier et un témoin « extérieur » dans le viseur du juge

Le dossier sensible de la mort de François Mancabou, ex-membre supposé de la « Force spéciale », continue de livrer ses secrets au compte-gouttes. Selon les informations recueillies, le juge du 2e cabinet poursuit méthodiquement ses auditions afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui défraie toujours la chronique.



Un 3e policier devant le juge



Après les auditions des trois policiers de la Sûreté urbaine (Su) déjà entendus dans le cadre des faits survenus en juillet 2022, le juge a convoqué un troisième agent de police, lui aussi en service à la Su au moment des événements. Cette nouvelle audition élargit le champ des investigations autour des conditions de détention de Mancabou, décédé après avoir été interpellé lors de la vague d’arrestations visant le groupe dit de la « Force spéciale ».



Un témoin clé « inattendu »



Mais la véritable surprise est venue de l’audition d’un témoin particulier. Contrairement aux précédents, celui-ci ne faisait pas partie du cercle de François Mancabou ni du groupe sous surveillance policière. En réalité, il avait été convoqué à la Sûreté urbaine pour une affaire privée le jour des faits.

Sa présence au commissariat, au moment crucial, pourrait offrir un regard extérieur sur ce qui s’est réellement passé à l’intérieur des locaux.



Une instruction toujours en cours



Le magistrat instructeur semble déterminé à multiplier les angles d’approche afin de démêler les zones d’ombre qui persistent. D’autres auditions sont déjà prévues pour ce vendredi, signe que l’enquête reste particulièrement active.