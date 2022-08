Affaire François Mancabou : existence d’une supposée vidéo, les avocats rejettent cette hypothèse et attendent le film complet de sa détention à la sureté urbaine…

Comme le dit l ’ adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C ’ est le m ê me sc é nario qui risque de se produire sur la liste nationale de Benno Bokk Yaakaar. Apr è s le rejet de la liste des suppl é ants pour non-respect de la parit é par le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, ce sont les autres investis de la liste nationale qui risquent de prendre la place des responsables XXL à l ’ image de Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances, de Mariama Sarr, Fonction Publique, d ’ Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l ’ Urbanisme.



La liste est loin d ’ê tre exhaustive car certains responsable s consid é r é s comme des XXXL pourraient aussi rendre leurs tabliers d ’ honorable pour s ’ attendre aux postes de ministre voire de Premier ministre . Ce sont d es person n alit é s qui ont occup é les plus hautes responsabilit é s dans la sph è re de l ’ État et qui sont sans portefeuille depuis un moment : Aly Ngouille Ndiaye , Oumar Youm, Aminata Tour é , la t ê te de liste nationale, Amadou Ba, Abdoulaye Diouf Sarr .



Et enfin la troisi è me liste qui repr é sente des personnalit é s de second rang mais qui disposent de directions importantes : Fatou Dian é , directrice de Promise, Pape Mademba Bit è ye, DG Senelec, Malick Diop, Dg de Asepex.



Cependant, s ’ ils d é missionnent pour d ’ autres postes, leurs rempla ç ants seront puis é s dans la m ê me liste proportionnelle. Du coup, c ’ est à partir du 26 è me investi que les remplacements seront effectu é s. Donc si toutes ces personnalit é s d é missionnent, il y aura au moins trois femmes et huit hommes.



Du coup si cette hypoth è se se r é alise, seront d é put é s : Ma ï mouna S è ne, Coura Ndiaye et Nd è ye Fatou Sougou pour les dames qui prendraient les si è ges de Aminata Tour é , Mariama Sarr et Fatou Dian é . Il y aura huit hommes qui sont : Abdoulaye Diagne, Matar Diop, Souleymane Ndoye, Harouna Galo Dialalo, Djibril War, Alioune Badara Diouf, Bassirou Doro Ly et Bounama Sall. Ils prendraient les si è ges que laisseraient vacants : Abdoulaye Seydou Sow, Pape Mademba Bit è ye, Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou B â , Abdoulaye Diouf Sarr, Malick Diop et Oumar Youm.