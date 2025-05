Affaire Farba Ngom : l’opposition dénonce un "harcèlement judiciaire" et une "justice à deux vitesses"

Plus de deux mois après son placement sous mandat de dépôt, l’honorable député Farba Ngom demeure incarcéré sans avoir été interrogé par le juge d’instruction sur les faits qui lui sont reprochés. Une situation que ses soutiens dénoncent comme une "détention arbitraire", stigmatisant une justice "instrumentalisée à des fins politiques".

En conférence de presse ce mercredi, Yero Farba Sy, coordinateur de la COJER (Convergence des Jeunesses Républicaines) à Matam, s’est indigné du sort réservé à l’élu de la région de Matam. Il accuse le pouvoir en place de mener une "instruction à la commande", basée exclusivement sur un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), "qui n’est ni une juridiction, ni un corps de contrôle", rappelle-t-il.



Une caution refusée sans motif



Le camp de Farba Ngom affirme que l’ancien député-maire a tenté, avant même son inculpation, de proposer une caution conformément à l’article 140 du Code de procédure pénale, qui permet à tout prévenu pour détournement de deniers publics de bénéficier d’une liberté provisoire. Une demande qui aurait été rejetée par le juge sans justification apparente. « Pourquoi refuse-t-on à Farba Ngom ce droit reconnu à d’autres personnes poursuivies pour les mêmes infractions ? », s’interroge Yero Farba Sy, évoquant une "justice à deux vitesses".



Des proches dans le viseur



Au-delà de la situation du député, ses soutiens pointent également un "harcèlement systématique" visant ses proches. Selon la même source, plusieurs membres de la famille de Farba Ngom ont fait l’objet de perquisitions, de convocations ou même d’interpellations.



Parmi eux, son frère Demba Ngom, établi à l’étranger depuis trois décennies, est poursuivi pour blanchiment de capitaux. Une accusation jugée infondée par les proches du député. « Personne ne lui connaît de lien d’affaires ni avec Farba Ngom, ni avec l’ancien régime », soutiennent-ils.



D’autres personnes de son entourage, comme Abdoul Kane, présenté comme un ami intime, ou encore ses frères Ismaëla et Birane Ngom, sont également cités dans l’affaire. Ces derniers sont convoqués par le juge d’instruction pour le 6 mai prochain.



La mobilisation en faveur de Farba Ngom dans sa commune d’origine, Agnam, serait également réprimée. D’après ses partisans, plusieurs femmes auraient été violentées par les forces de l’ordre pour avoir tenté d’organiser des rassemblements de soutien. Des jeunes auraient également été arrêtés arbitrairement dans le Fouta, contraints de verser des amendes pour retrouver leur liberté.



Pour ses soutiens, il ne fait aucun doute que cette procédure judiciaire est dictée par des motivations politiques. « Aucun marché public ne lui a été confié, aucune responsabilité de gestion étatique, et pourtant on le poursuit pour détournement », proteste Yero Farba Sy.



Enfin, les partisans du député exigent la prise en compte de la caution proposée et l’octroi immédiat d’une liberté provisoire. « C’est la loi », insistent-ils, appelant les Sénégalais à rester « vigilants et mobilisés » face à ce qu’ils considèrent comme une « injustice flagrante ».