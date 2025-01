Affaire Farba Ngom / Le ministre de la Justice brise le silence : « Il n’y a rien de politique…mais il y a des contraintes procédurales que nous nous efforçons de respecter. »

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé ce matin la conférence nationale des chefs de parquet. Après s’être prononcé sur la « redynamisation des bureaux d'exécution des peines et la problématique de la surpopulation carcérale », Ousmane Diagne a été interpellé sur la question Farba Ngom:



« Nous sommes dans le cadre d’une procédure pénale qui résulte d’un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) remis directement au procureur de la République. L’autorité que je représente n’a absolument rien à y voir. D’ailleurs, au terme de la loi de 2004 sur le blanchiment de capitaux, le procureur de la République a l’obligation légale de saisir le juge d’instruction », a rappelé d’emblée le ministre de la Justice qui poursuit en ces termes: « À l’espèce, c’est la qualité de la personne mise en cause, notamment Farba Ngom, qui évidemment entraîne ces contraintes procédurales que nous nous efforçons de respecter justement pour préserver cette légalité qui nous préoccupe tant. Je précise que nous n’avons pas à dire que Farba Ngom est fautif ou pas. C’est le juge d’instruction qui s’en charge et nous sommes tenus d’accepter la décision qu’il aura prise », conclut-il.