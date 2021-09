Affaire Epstein : L’ancien agent de mannequins français, Jean-Luc Brunel, arrêté alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Dakar.

L'ancien agent de mannequins, dont le nom est cité dans une enquête aux États-Unis sur le scandale sexuel impliquant Jeffrey Epstein, a été rattrapé avant de monter dans l'avion par la police aux frontières (PAF), alors qu'il tentait de regagner le Sénégal, où il a des amis.



S'il disait vouloir rejoindre Dakar « pour des vacances », le mis en cause figurait sur une liste de personnes recherchées, permettant aux policiers de l'identifier.



L'ex-agent de mannequins français est de nouveau mis en examen dans une enquête à Paris pour viols et agressions sexuelles, selon une information du Parisien.



Jean-Luc Brunel a été mis en examen fin juin pour "viol sur mineur de plus de 15 ans", a précisé cette source.



Cette nouvelle mise en examen, après celle de fin juin pour « viol sur mineur de plus de 15 ans », est intervenue après l'audition d'un mannequin qui l'accuse de l'avoir violée à la fin des années 1990 alors qu'elle était âgée de 17 ans, selon toujours Le Parisien.



Il est soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour Jeffrey Epstein et accusé de viols par plusieurs anciens top modèles.