Affaire Élimane Kane vs Oxfam : Y en a marre entre dans la danse

Le mouvement Y en a marre vient de s’impliquer dans l’affaire qui oppose Oxfam à Élimane Kane, son désormais ex-employé. Aliou Sané, son coordinateur et ses collaborateurs, sont intervenus, suite à la lettre du sieur Kane relatant son différend avec la direction d'Oxfam, qui a conduit à son licenciement, pour exprimer à celui-ci, toute leur solidarité. Celui que ledit mouvement a qualifié de ‘’vaillant militant de la société civile sénégalaise, toujours constant dans son engagement’’.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Dakaractu, il est relevé que ‘’la nouvelle politique de Oxfam, origine du différend, sape les efforts importants consentis par l’organisation à travers ses programmes : promotion de la démocratie, participation des jeunes, la bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives, l'implication des femmes etc’’. Une situation qui fait que Y en a marre a rappelé ‘’à la représentante pays d'Oxfam (Amy Glass) que vouloir imposer des principes de mœurs, de valeurs extérieures en contradiction avec les nôtres ne saurait prospérer, et de fait dénonce vigoureusement ce projet. Notre culture, encore moins nos valeurs ne nous permettent de promouvoir l'homosexualité au Sénégal’’.

Aussi, la direction d'Oxfam, selon Y en marre ‘’reprocherait à M. Kane une faute lourde, faisant allusion au lancement de la pétition par Legs Africa (Pour une saisine de la justice sénégalaise et britannique sur l'affaire Timis-BP-A. Sall) dont il est le président et sa participation à la Plateforme Aar lu nu bokk’’. Et c’est ainsi qu’en tant qu’organisation membre de ladite Plateforme, qu’Aliou Sané et ses camarades ont fustigé ‘’cette attitude visant à priver un citoyen sénégalais du droit de s’exprimer sur des questions nationales. Le mouvement Y en a marre rappelle à l’inspection du travail que la décision qu’elle prendra sur cette affaire sera très importante’’. Et promet de suivre avec beaucoup d’intérêt les développements de cette affaire.