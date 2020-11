Affaire École Dior et parents d'élèves : Le verdict renvoyé au lundi 23 novembre prochain

L'affaire opposant l'École Dior aux parents d'élèves a été renvoyée au lundi 23 novembre 2020 sur demande du conseiller de l'école.





En effet, l'établissement privé Dior situé aux Parcelles Assainies avait pris la décision de faire payer aux parents d'élèves les trois mois de fermeture des établissements publics et privés au moment de la crise sanitaire de la Covid-19.



Les responsables de l'établissement, malgré le fait qu'il n'a pas été dispensé de cours au bénéfice des élèves, ont pris la décision de réclamer à ces parents le paiement de ces trois mois, ce que les parents ont totalement refusé avant de saisir le tribunal pour que ce dernier se prononce sur cette décision.







Venu défendre les intérêts du collectif des parents d'élèves, Me Babacar Ndiaye estime la décision non fondée ni en droit, ni en fait de réclamer ces trois mois.





L'avocat de poursuivre qu'ils ont initié une procédure judiciaire contre cette décision. "Nous estimons que dès lors qu'il n'y a pas de prestations, il est normal qu'une procédure judiciaire soit initiée, tout paiement est la contrepartie d'une prestation."



Il regrette que l'établissement refuse de recevoir l'inscription de ces élèves et impose comme condition préalable le paiement des trois mois.



À cet effet, Me Ndiaye considère que la décision de l'école est injuste, raison pour laquelle ils ont estimé l'urgence et la nécessité de saisir le juge compétent.



À l'endroit des parents d'élèves, Me Babacar Ndiaye a laissé entendre que la décision de l'établissement est injuste et que s'ils laissent passer, ils risquent d'assister dans le futur à ce que cette décision soit constitutive d'une jurisprudence inédite dans l'histoire du Sénégal. L'avocat de conclure qu'ils sont engagés à rétablir les parents d'élèves dans leurs droits.