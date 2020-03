Affaire Diop Iseg : Les deux parties acceptent de se prêter au test Adn après accouchement et ont signé sur Pv

Nouveau rebondissement dans l'affaire de détournement présumé de mineure opposant Mamadou Diop, PDG de l’Iseg à la jeune chanteuse Dieynaba Baldé. Comme le révèle les éléments de l’enquête, un test d'Adn pour déterminer la paternité de l'enfant que porte Dieyna, est prévu prochainement.



Ce test, qui ne peut se faire qu’après accouchement, peut sauver Diop Iseg, si une fois il est déclaré négatif. Des prélèvements seront effectués après l'accouchement sur l’enfant, la victime présumée et sur le PDG de l'Iseg pour tenter d'identifier l'auteur de la grossesse de l'adolescente.



À l’enquête préliminaire, les deux parties ont accepté de se prêter prochainement au prélèvement et la Division spéciale de cybercriminalité a acté leur souhait. Dieynaba Baldé et Mamadou Diop ont signé sur procès-verbal (Pv).



L'affaire avait démarré il y’a deux semaines suite à l'action en justice lancée en même temps par les deux parties pour des faits remontant entre 2018 et 2019. La fille, révélée au grand public par l’émission Sen Petit Gallé, avait accusé Diop Iseg de l’avoir mise enceinte et fait des chantages. Des plaintes que le mis en cause et ses avocats avaient fermement niées...