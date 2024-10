Affaire Dieynaba Sangaré Ndiaye : le procès renvoyé au 07 novembre prochain 

Le procès devant opposer le Dr Alioune Badara Mbacké à son ex-épouse, Dieynaba Sangaré Ndiaye au tribunal de Matam, a été renvoyé au jeudi 7 novembre 2024. Placé en garde à vue le 23 octobre dernier, le Dr Alioune Mbacké attendait son procès au moment où son ex-épouse reste incarcérée à la prison des femmes de Liberté 6. Mais le juge, constatant l’absence de la plaignante, a estimé nécessaire de renvoyer le procès dans une semaine.



Pour rappel, pour avoir « diffusé des vidéos intimes » de son ex-mari, Dieynaba Sangaré Ndiaye a été condamnée à trois ans de prison ferme et à verser 4 millions de FCFA de dommages et intérêts au Dr Mbacké. De son côté, accusé de violences physiques, le médecin-chef de Matam a été arrêté en compagnie de son chauffeur et de son vigile avec un certificat médical à l’appui.