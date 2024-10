Affaire Dieynaba Sangaré Ndiaye : le plan « machiavélique » de Dr Mbacké et le déferrement au parquet des 5 mis en cause 

L’affaire du couple Mbacké continue de faire l’actualité en suscitant l’indignation chez les uns et les autres. En effet, la cavale de Mayacine Gueye aura été de courte durée. Ce dernier, qui faisait croire qu'il serait hors du pays, a été cueilli hier par le commissariat de Matam. Comme l'a révélé Libération, le nouveau procureur de Matam avait demandé l'arrestation du Dr Alioune Badara Mbacke, de son chauffeur et de 3 agents du district sanitaire de Matam dont il était le médecin-chef dans l'affaire dite Dieynaba Sangaré Ndiaye.



C'est aujourd'hui que les cinq mis en cause seront déférés devant le parquet de Matam pour coups et blessures volontaires, voie de fait, enlevement, non-assistance à personne en danger. En effet, l'enquête a formellement établi qu'à la date du 19 avril, « une action commando » a été menée par les quatre suspects contre Dieynaba Sangaré Ndiaye à l'instigation de son époux, Dr Alioune Badara Mbacké. Ce jour-là, rapporte Libération, « le groupe a traqué Dieynaba Sangaré Ndiaye pour la tabasser avant de la mettre de force dans une voiture pour Dakar ».