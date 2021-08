Affaire Dieynaba Baldé : "Bril Fight 4 a subi un lourd préjudice (...) mais malgré tout il a considéré qu'il préfère pardonner" (Me Abou Alassane Diallo, avocat)

Dans l'affaire l'opposant à sa petite amie, Dieynaba Baldé et ses coaccusés poursuivis pour vol commis la nuit, collecte illicite de données à caractère personnel, copie de données informatiques et tentative d'extorsion de fonds, Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4 a préféré désister des poursuites entamées contre la chanteuse.



En effet, Dieynaba Baldé qui a reconnu en audience, ce 31 août, avoir subtilisé le téléphone du plaignant, a expliqué ses motivations et a demandé pardon.



"Après que des proches m'ont informé du comportement de mon petit ami Bril Fight 4 qui explique-t-elle me trompait avec d'autres filles, j'ai profité de la nuit pour prendre son téléphone et mener des vérifications", a expliqué l'ancienne pensionnaire de Sen Petit Galé qui a confié avoir trouvé en agissant de la sorte, la réponse à son interrogation.



"J'ai constaté qu'il parlait avec d'autres filles. J'ai pris quelques captures d'écran que j'ai immédiatement envoyées sur mon téléphone. J'ai ensuite caché le téléphone, je ne l'ai remis ni à mon frère ni à quelqu'un d'autre", s'est justifiée l'auteure de "Dina Bakh", Dieynaba Baldé.



Revenant sur cette affaire, Me Abou Alassane Diallo, l'avocat de Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4 a expliqué que son client a décidé de pardonner à sa petite amie.



"Mon client a totalement pardonné à Dieynaba, il ne s'est pas constitué partie civile, il s'est désisté de sa plainte. Il a pardonné et il n'a rien réclamé. Les débats ont eu lieu, Dieynaba a reconnu avoir subtilisé son portable et a demandé le pardon. Nous sommes d'accord pour ce pardon. Nous avons dit au tribunal que nous lui pardonnons et d'en tirer toutes les conséquences", a dit la robe noire attestant de la sincérité de cette démarche malgré le préjudice subi par Bril Fight 4.



"Bril a subi un lourd préjudice lié à son honneur. Il a subi les choux gras de la presse. Il a perdu son portable, il a perdu 5 vidéos clips parmi les plus en vue, mais malgré tout, il a considéré qu'il préfère pardonner et le pardon c'est un pardon sincère, c'est un pardon réfléchi, il pardonne sans arrière-pensée, il ne regarde que l'avenir et il ne réclame absolument rien du tout", a conclu le conseil.



Dans ce dossier, le parquet a plaidé pour une application de la loi pénale. La défense a, pour sa part, invité la cour à relaxer sa cliente et ses coaccusés. L'affaire est mise en délibéré au 7 septembre prochain.