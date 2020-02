Affaire Dakar Sacré-Cœur : L’association des éducateurs et entraîneurs de football exprime son indignation.

Le président de l’Association des éducateurs et formateurs de football (Aeefs) n’a pas manqué de dénoncer les cas présumés d’abus sexuels sur mineurs qui se seraient déroulés au sein du centre de formation de Dakar Sacré-Cœur (DSC.) Dans un communiqué signé du président dudit club, Moussa Ndiaye, l’association a exprimé toute son indignation. « Suite aux présumés faits de pédophilie signalés par la presse et qui se seraient déroulés dans le club de Dakar Sacré-Cœur, l’association des éducateurs et formateurs de football (Aeefs) exprime toute son indignation et, manifeste son soutien à l’ensemble des victimes. »



Une sortie mesurée mais ferme de la part de l’Aees qui invite les clubs et centres de formation à être plus regardants sur le recrutement des encadreurs qui interviennent auprès de ces jeunes. « L’Aees saisit l’occasion pour exhorter ses membres à plus de professionnalisme et d’éthique dans l’exercice de leurs fonctions. »